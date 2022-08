Futsal mercato: il Pescara Femminile si assicura un giovane talento tra i pali

Ha quasi 21 anni e un futuro assicurato nel calcio a 5 grazie alle sue doti naturali, accompagnate da dedizione e serietà: Giulia Ricottini, portiere originario di Tolentino che in passato ha difeso i pali di Perugia e Granzette (ora Rovigo Orange), è ufficialmente il terzo colpo di mercato del Futsal Pescara Femminile. “L’anno scorso, in Veneto, ho avuto l’occasione di fare un'esperienza importante: il primo anno in A ti apre un mondo, ne esco arricchita e con una maggiore consapevolezza. Il Pescara è una squadra storica di questo sport, dire di sì non è stato di certo difficile, sono molto felice di questa scelta e di questa opportunità, non vedo l’ora di iniziare e di lavorare con questo gruppo”.