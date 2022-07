Futsal mercato: gol italiani per il nuovo Pescara

Gol italiani per il nuovo Futsal Pescara: la società biancazzurra comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del pivot Umberto Caruso, classe 93, proveniente dal Manfredonia (29 partite e 6 gol nell’ultima serie A).

Caruso ha iniziato nel calcio, giocando fino alla serie D nel 2014. Otto anni fa la nuova carriera nel futsal, dalla serie C alla serie A: Chaminade, Isernia, CMB Signor Prestito e Feldi Eboli le maglie indossate prima di approdare a Manfredonia e, oggi, a Pescara.

“Sono emozionato all’idea di iniziare questa nuova stagione – ha detto Caruso – . Prendere questa decisione è stato facile, dato che ho sempre desiderato giocare a Pescara. Uno dei fattori decisivi è stata la possibilità di allenarmi ogni giorno con autentiche leggende del futsal”.

A Manfredonia una discreta stagione, terminata con una dolorosa e probabilmente immeritata retrocessione in A2. Pescara gli offre la chance di riscattarsi alla grande: “Sicuramente c’è molta voglia di riscatto in me, considerato che l’ultima stagione non è stata particolarmente fortunata. Spero che quest’anno sia una stagione diversa e più soddisfacente”.

Caruso fa parte degli italiani in cerca della definitiva consacrazione nella massima serie grazie alla riforma del campionato che allarga la platea di italiani protagonisti nei roster: “Certamente questa nuova regola permette a noi italiani di metterci in mostra, ma nonostante questo dobbiamo sempre farci trovare pronti per affrontare tutte le sfide”.

Visti i nomi dei confermati, e quelli dei nuovi arrivati alla corte di coach Despotovic, che si aspetta Caruso dal prossimo campionato? “Penso che quest’anno il campionato sarà più equilibrato e il nostro roster è senza dubbio competitivo. Despotovic? Ho conosciuto il mister solo da avversario, ma ho avuto da subito un’ottima impressione, mi è sembrata una persona molto preparata”.