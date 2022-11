Futsal, Serie A: ladri nello spogliatoio durante la partita, Pescara derubato a Padova

Il Futsal Pescara vince a Padova (1-3) mettendo sotto il Petrarca, sempre più con l’acqua alla gola in classifica, con una partita autoritaria, di cuore, esperienza e organizzazione, ma torna in Abruzzo con l’amaro in bocca. Mentre la squadra di Despotovic giocava la partita, dei malviventi si sono intrufolati nello spogliatoio dei biancazzurri rubando tutto il possibile dalle borse e dalle tasche di Mammarella e compagni: portafogli, cellulari e orologi. La pessima sorpresa per i giocatori del Pescara è arrivata alla fine del primo tempo, quando sono rientrati nello spogliatoio per l’intervallo. Mammarella e compagni sono rimasti senza parole, anche perché resta da capire come qualcuno abbia potuto accedere allo spogliatoio pescarese senza essere notato da nessuno dentro e fuori la struttura.

Giusto il tempo di riuscire ad avvisare dell’accaduto la dirigenza e i familiari, che seguivano la partita davanti alla tv, prima di tornare sul parquet della palestra Gozzano per vivere un secondo tempo diventato difficilissimo a livello mentale e ancor di più sul piano tecnico, con una doppia espulsione che farà discutere a lungo. Prima Micheletto per un presunto colpo al volto di un avversario, poi Mammarella perché avrebbe toccato il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Più che dedicarsi all’arte del bar dello sport, la squadra di Despotovic si è rimboccata le maniche, ha sfoderato la sua esperienza e la sua ottima compattezza di squadra per resistere per ben due volte in pochi minuti all’inferiorità numerica. Tra il primo e il secondo rosso subito, è arrivato il terzo gol di Murilo, che ha mandato in tilt il Petrarca e messo un’ipoteca sulla vittoria. Nel primo tempo, il rigore iniziale di Coco e il tocco sotto porta del condor Caruso, avevano posto le basi per espugnare Padova. A nulla è servito il gol di Bissoni prima dell’intervallo. Per il Pescara sono tre vittorie su tre in trasferta, 13 punti in classifica dopo sei giornate. Il terzo posto in classifica è ancora saldamente in pugno. E sabato prossimo al Palarigopiano c’è il big match contro l’Olimpus Roma, secondo.

PETRARCA-FUTSAL PESCARA 1-3: il tabellino

PETRARCA: Fiuza, Marchese, Parrel, V. Mello, Bissoni, Molaro, Kakà, Guga, Benlamrabet, Oitomeia, Bastini, Alves. All. Giampaolo.

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Rossetti, Micheletto, Coco Wellington, Andrè, Murilo, Bukovec, Onnembo, Caruso, Fatiguso, Patricelli, Montefalcone. All. Despotovic.

MARCATORI: 2'43'' p.t. Coco Wellington (PES), 12'26'' Caruso (PES), 16'25'' Bissoni (PET), 8'19'' s.t. Murilo (PES).

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Davide De Ninno (Varese). CRONO: Fabio Pozzobon (Treviso).

NOTE: espulsi nel s.t. Micheletto (Pes) e Mammarella (Pes).