Futsal, la Nazionale Femminile al Palaroma di Montesilvano

L'Italia del futsal femminile torna in terra pescarese otto anni dopo. Sarà il Palaroma di Montesilvano la sede del raduno e della doppia amichevole della Nazionale Femminile, che si ritroverà a Montesilvano la prossima settimana (dal 16 al 19 marzo) per affrontare due test match – in programma venerdì 17 marzo (ore 20) e sabato 18 (ore 19), entrambi in diretta streaming sul sito della FIGC – contro la Finlandia. Un'Italia a forti tinte pescaresi: cinque convocate dal Futsal Pescara, una dal Tikitaka Francavilla. Per Coppari e compagne si tratta del primo appuntamento con partite ufficiali del 2023: l’ultimo raduno risale infatti allo scorso mese di febbraio, quando le Azzurre si ritrovarono a Novarello per uno stage. Proprio da quest’ultimo, sono arrivate conferme per alcune delle “nuove” come Denise Carturan della VIP, Rebecca De Siena del TikiTaka e Marta Lorrai del Rovigo Orange, chiamate ora per le due amichevoli con la Finlandia. In totale, sono 18 le convocate dalla ct Francesca Salvatore, con tre portieri e quindici giocatrici di movimento.

Per le Azzurre è un ritorno a Montesilvano: l’unica apparizione nella cittadina adriatica risale al 2015, nella seconda partita della storia delle Azzurre, che al PalaRoma – lo stesso impianto che ospiterà le due gare con la Finlandia – affrontarono e superarono l’Ungheria 4-0. Sono quattro le “superstiti” di quella Nazionale: il portiere Angelica Dibiase, Federica Belli, Arianna Pomposelli e Bruna Borges. Sarà invece la prima volta che l’Italfutsal femminile affronterà la formazione finnica.

Al Comune di Montesilvano, giovedì 16 marzo alle ore 12 si terrà una conferenza stampa di presentazione delle due partite, alla quale parteciperanno la ct Francesca Salvatore e il capitano delle Azzurre, Ludovica Coppari.

Le convocate

Portieri: Ana Sestari (Pescara Femminile), Denise Carturan (VIP C5), Angelica Dibiase (Città di Falconara).

Giocatrici di movimento: Arianna Pomposelli (Audace Verona), Marta Lorrai (Rovigo Orange), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Alessia Grieco (Lazio), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Federica Belli (Pescara femminile), Bruna Borges (Pescara femminile), Sara Boutimah (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).