Il futsal giovanile verso il ritorno alla normalità: esordienti in campo al Palaroma

Nei giorni scorsi il Palaroma di Montesilvano ha ospitato un quadrangolare di calcio a 5 giovanile, che ha visto la partecipazione di Montesilvano Futsal Club, Academy Montesilvano, Curi Pescara e Durini Pescara 1989. Finalmente anche per il settore giovanile del futsal maschile è iniziato il percorso che riporterà alla normalità, permettendo anche ai più piccoli di superare la fase degli allenamenti “online” e tornare a divertirsi con il pallone tra i piedi su un vero campo di gioco, insieme ai propri compagni di squadra, agli avversari e agli istruttori, riportando così al primo posto l’entusiasmo e la sana rivalità sportiva.

Molto soddisfatto il Responsabile Regionale C5, Salvatore Vittorio: “Un bel momento di incontro e gioco. Ripartire per loro era una priorità e finalmente ciò è stato possibile. I ragazzi, così come le ragazze, chiedevano da tempo di tornare a giocare, e vedere questo quadrangolare è stato davvero emozionate. Complimenti alle società del futsal abruzzese che stanno dimostrando di credere nei giovani, nei più piccoli, perché in fondo sono loro il futuro del calcio a cinque abruzzese. Sono sempre vicino alle nostre società nel sostenere iniziative e progetti di questo genere, capaci di coinvolgere i ragazzi e la loro voglia di credere nei valori dello sport e del calcio a cinque”.