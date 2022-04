Futsal, domenica e lunedì la festa delle finali di Coppa Italia regionali al Palaroma

Il meglio del calcio a cinque regionale domenica e lunedì prossimi al Palaroma di Montesilvano nella due giorni dedicata alle finali di Coppa Italia regionale. Le partite in programma sono quelle saltate lo scorso gennaio a causa dell'emergenza Covid che ha condizionato duramente l'attività sportiva dilettantistica subito dopo le festività natalizie. Ora, a poche settimane dalla chiusura della stagione, tutte le categorie non coinvolte nel circuito delle Coppe Italia nazionali potranno assegnare il trofeo a livello regionale. Spettacolo assicurato, a partire dalle sfide giovanili in programma domenica e nel primo pomeriggio di lunedì. Poi il 25 aprile giocheranno anche le formazioni senior di serie D e serie C2. Per chi ama il calcio a cinque, una kermesse da non perdere.

Unica portacolori del Pescarese è l'Academy Pescara Futsal, impegnata domenica sera nel derby contro il Città di Chieti.