Futsal, Coppa della Divisione: il Pescara vola agli ottavi

Il Futsal Pescara batte il Pesaro 1-0 nei sedicesimi di Coppa della Divisione e vola agli ottavi, in cui sfiderà la sorpresa Italpol, a Roma, il prossimo 16 novembre, ancora in gara secca. Decisivo il gol dello sloveno Bukovec nel primo tempo.

Una partita vibrante ed equilibrata, nonostante manchino dai due roster giocatori determinanti come Petrov e Montes da una parte e Canal e Tonidandel dall’altra. Il coach pescarese, senza paura, si affida anche ai suoi giovani in modo da sfruttare tutti i dieci giocatori di movimento a disposizione (in realtà resta seduto in panchina Fatiguso): Patricelli nel quintetto di partenza, il recuperato Onnembo dentro il match già nel primo quarto.

Clamorosa dopo 4’ la parata di Lopez su Andrè, che con i piedi alza sopra la traversa un gol già fatto. Il Pesaro c’è e quando riparte, rubando palla alto grazie alla forte pressione sui portatori di palla biancazzurri, è sempre pericoloso.

La partita è spigolosa, e non potrebbe essere altrimenti: chi perde lascia la prima competizione della stagione e per questo si combatte su ogni pallone, con il nervosismo che affiora con il passare dei minuti da una parte e dall’altra. Nella partita a scacchi del primo tempo, la mossa giusta la fa il Pescara, con Bukovec, che a 5’ dall’intervallo sblocca il match. Colini impreca, però, all’ultimo minuto, per i pali colpiti da De Oliveira e Kytola.

L’inizio di ripresa è un assedio dei marchigiani, trascinati da De Oliveira – oggi con i gradi di capitano – e costringono Mammarella a diversi interventi straordinari, con i piedi e anche con il… volto. Despotovic non trema e se la gioca per lunghi tratti con il quintetto di partenza, sfiorando il colpo del ko con Caruso, che colpisce un incrocio dei pali. La partita resta in bilico, Rossetti ci mette tutta la forza che ha in corpo per fare a sportellate fino alla fine con la difesa pesarese, Colini non sfonda e cerca la soluzione, preparando dalla panchina Ruan come portiere di movimento, in campo a 3’16’’ dalla sirena finale. Mammarella alza il muro, la squadra non smette di lottare fino alla sirena e alla fine esulta.

Per la squadra di Despotovic adesso poche ore per smaltire la fatica della partitissima di questa sera. Venerdì al Palarigopiano arriverà la matricola sarda Monastir (ore 20.30) per la quinta giornata di campionato.

FUTSAL PESCARA – ITALSERVICE PESARO 1-0: il tabellino

FUTSAL PESCARA Mammarella, Rossetti, Micheletto, Murilo, Bukovec, Coco Wellington, Onnembo, Andrè, Montefalcone, Caruso, Fatiguso, Patricelli. All. Despotovic.

ITALSERVICE PESARO Lopez, Ugolini, Arcidiacone, Kytola, Fortini, Pires, Joao Miguel, De Oliveira, Schiochet, Cianni, Ruan, Dalcin. All. Colini.

MARCATORI nel p.t. 15’04’’ Bukovec (Pesc).

NOTE ammoniti Rossetti (Pesc), Kytola (Pesa).