Futsal, la Cantera Adriatica Pescara nella storia: è promossa in A2

Bella e impossibile la definerebbe Gianna Nannini. La Cantera Adriatica Pescara vola in serie A2 femminile di Futsal. A Canicattì, oggi pomeriggio, le ragazze del presidente Massimo Giannetti hanno staccato il pass per il campionato nazionale vincendo 3 a 1 contro le siciliane (doppietta della stellina Masciulli e sigillo della solita Fusco) e chiudendo così in trionfo i play-off nazionali, dopo aver già vinto quelli del girone regionale di serie C.

Ennesima impresa stagionale per le pescaresi, che hanno vinto nel calcio femminile il torneo di Eccellenza, volando nel campionato nazionale di serie C, oltre che la Coppa Italia regionale. Contro il Città di Canicattì, con sette giocatrici, in un palazzetto stracolmo, pronto a festeggiare, la Cantera ha sfoderato un'altra partita di altissimo livello fisico e tecnico, lasciando ammutolito il palazzetto siciliano, che ha poi applaudito le pescaresi.

Commosso il presidente Giannetti, che ha seguito la partita delle sue ragazze da casa: "Il finale più giusto per coronare questa stagione indimenticabile - ha detto il patron della Cantera - , un grande applauso alle nostre giocatrici e all'allenatrice, Alessandra Gabrielli, che hanno disputato un'annata forse irripetibile. Credo che abbiamo meritato questi successi, adesso ce li godiamo, ma tra qualche giorno pianificheremo la prossima stagione: vogliamo fare bene su tutti i fronti".

La Cantera ora si prepara a ricevere i giusti riconoscimenti per la sua storica stagione 2021/2022: venerdì prossimo ad Atri riceverà il premio per la vittoria dell'Eccellenza da parte del Comitato regionale della LND nel Gran Galà del calcio regionale; il 9 luglio invece le grigioazzurre saranno a Guardiagrele per ricevere il Premio Terrazza d'Abruzzo sullo Sport.