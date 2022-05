Futsal: Cantera Adriatica Pescara domani in Puglia per i play-off nazionali di serie C

Questo fine settimana prenderanno il via gli spareggi nazionali della serie C femminile che portano alla serie A2 nazionale di futsal. In campo per l'Abruzzo c'è la Cantera Adriatica Pescara, vincitrice nella finale regionale contro il Centrostorico Montesivano. Dopo aver già centrato la storica promozione in serie C nazionale di calcio femminile, vincendo a mani basse l'Eccellenza abruzzese, le ragazze di Alessandra Gabrielli sono pronte a concedere il bis nel calcio a cinque.

Masciulli e compagne in questo primo turno affronteranno le omologhe di Puglia (l'Academy Sava di Taranto) e Molise (squadra ancora da stabilire) nel triangolare E. Le vincenti dei 6 triangolari nazionali poi si affronteranno in 3 accoppiamenti, che stabiliranno le tre formazioni promosse in A2 femminile. Chi avrà la meglio nel triangolare E, quello delle grigioazzurre pescaresi, se la vedrà con l'omologa del triangolare F (Basilicata, Sicilia, Calabria).

Il calendario

1a giornata: domenica 29 maggio: Academy Sava - Cantera Adriatica (riposa Molise);

2a giornata: domenica 5 giugno: Molise - Academy Sava;

3a giornata: domenica 12 giugno: Cantera Adriatica - Molise;

Finale: domenica 19 giugno.