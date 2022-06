Futsal, la Cantera Adriatica Pescara ne fa dieci e va in finale per la A2

Nell'ultima partita casalinga della stagione, le ragazze della Cantera Adriatica Pescara rifilano 10 gol alle molisane del Miranda nella seconda e ultima partita del triangolare dei play-off di serie C Femminile. Le grigioazzurre vincono il mini torneo con 6 punti, dopo il successo iniziale a Taranto, e volano in finale.

L'ultimo sforzo per conquistare il posto nella serie A2 nazionale di futsal è in programma domenica prossima, 19 giugno, alle ore 16, in Sicilia: sarà infatti il Città di Canicattì l'ultimo avversario da battere per celebrare il trionfo pescarese. Peccato che si giochi in gara secca sul campo delle siciliane, regolamento decisamente anomalo e iniquo, che penalizza la squadra del presidente Massimo Giannetti.

Ma le ragazze del mister Alessandra Gabrielli vogliono chiudere in bellezza questa straordinaria stagione sportiva che le ha viste già trionfare nel calcio, con la vittoria dell'Eccellenza e il salto - meritatissimo - nel campionato nazionale di Serie C. Vinta anche la Coppa Italia di calcio femminile regionale.

Nel futsal, dopo il terzo posto in regular season, Masciulli e compagne non hanno mollato la presa e sono ad un passo dalla A2. Sarebbe una stagione storica per lo sport pescarese: manca solo una vittoria in Sicilia domenica prossima.