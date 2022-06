Futsal, blocco pescarese nella Nazionale italiana Femminile

Sarà il blocco pescarese a portare in alto i colori dell'Italia al Pala Estraforum di Prato nell'amichevole fra le Azzurre del futsal della ct (pescarese) Francesca Salvatore e l'Ucraina, mercoledì 15 giugno alle ore 19. Sono cinque le giocatrici del Futsal Pescara - finalista nei play-off scudetto e campione d'Italia in carica - convocate dalla Salvatore per il prossimo impegno internazionale: Sestari, Belli, Borges, Boutimah e Coppari. A completare il quadro anche Verzulli, capitana del Tikitaka Francavilla, alla prima chiamata azzurra.

La partita, trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 19 su www.figic.it, sarà l'occasione per vedere di nuovo all'opera la Nazionale femminile a distanza di qualche mese dall'ultima uscita ufficiale (il Main Round di qualificazione alla Final Four dell'Europeo, chiuso al secondo posto dietro la Spagna). Per affrontare un'avversaria che a luglio (dall'1 al 3, al Pavilhão Multiusos de Gondomar di Oporto) parteciperà proprio alla Final Four dell'Europeo, Francesca Salvatore ha convocato 17 calciatrici.

Prima assoluta in Nazionale per partita ufficiale per la pescarese doc Giorgia Verzulli del TikiTaka Francavilla, Gaby Vanelli e Arianna Bovo della Kick Off, Silvia Praticò del Falconara e Chiara Pernazza del Bitonto.

Ritorno in Azzurro, invece, per Arianna Tirelli delle marsicane del Pucetta Calcio (6 presenze con la Nazionale), Bruna Borges e Federica Belli del Pescara (rispettivamente 27 e 30 presenze con l'Italia).

La Nazionale si ritroverà per il raduno a Poggio al Caiano in provincia di Prato domenica 12 giugno.

Le convocate

PORTIERI: Arianna Tirelli (Pucetta Calcio), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Ana Carolina Sestari (Pescara Femminile);

GIOCATRICI DI MOVIMENTO: Giorgia Verzulli (TikiTaka Francavilla), Chiara Pernazza (Bitonto), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Federica Belli (Pescara femminile), Bruna Borges (Pescara femminile), Sara Boutimah (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal'Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Real Statte), Nicoletta Mansueto (Real Statte).