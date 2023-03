Futsal, l'Academy Pescara promossa in serie A2

L'Academy Pescara vince il girone F di serie B. Dopo la retrocessione della passata stagione, la seconda squadra della famiglia Futsal Pescara si riprende subito il posto nella massima serie, che dalla prossima stagione diventerà però il terzo gradino del calcio a cinque nazionale, con la nascita della nuova A2 Elite. Alla sesta stagione da coach, Saverio Palusci centra la sua seconda promozione in carriera, dopo quella alla guida del Civitella, dalla A2 alla A.

Una cavalcata trionfale, ma non è stato tutto semplice come potrebbe sembrare: "L'anna è iniziata con l'idea ad affiancare campioni esperti, come Junior, Dudu Morgado, Coco Schmitt, Fernando Calderolli e Piero Mazzocchetti, ad un gruppo di ragazzi locali che venivano da categorie inferiori o erano addirittura inattivi. Si è creata nel tempo la giusta amalgama tra esperti e giovani e così è arrivata la vittoria di un girone difficilissimo, con squadre campane e tantissimi derby abruzzesi, come quelli contro Ortona e Celano".

Fondamentale l'esperienza di anni e anni di futsal ad alti livelli del coach Palusci per trasformare il nuovo progetto in una squadra vincente: "All'inizio non è stato semplice amalgamarsi, la crescita è stata graduale. I ragazzi hanno portato, con la loro crescita, all'ascesa di tutta la squadra. Mano a mano che i più giovani migioravano tatticamente e fisicamente, sono arrivati i risultati. Che sono stati sempre sudati. Questa sofferenza ha reso ancora più bella la vittoria finale. Ora non sarebbe giusto accontentarsi, mancano quattro partite e l'obiettivo è chiudere primi nel girone: sarebbe una grossa soddisfazione per tutti noi. Chiediamo a tutti i nostri sostenitori di seguirci al Palarigopiano nelle ultime partite, a partire da quella in programma domani contro il Venafro alle 18".

In squadra Palusci ha avuto tra i suoi giocatori anche il figlio Luca, classe 2001: "Era la prima volta che succedeva, è stata una grossa emozione, soprattutto all'inizio. Lui vive a Milano per motivi di studio e lì gioca a calcio in Promozione, grazie al doppio tesseramento ha potuto darci una mano".

La spina dorsale del roster costituita da "vecchietti" terribili: il 41enne Morgado, il 39enne Coco Schmitt e il 50enne Junior. "Tra me e questi ragazzi c'è un rapporto che va oltre il campo. Hanno accettato di darmi una mano quando io ho detto sì alla società per dare vita a questo progetto. Hanno detto no a proposte importanti per stare qui, Morgado addirittura avrebbe potuto giocare con una big di serie A... A loro mi lega un rapporto importante, che abbiamo costruito nel tempo e che resterà per sempre, anche fuori dal campo. E' stato fondamentale anche l'apporto di Junior, che a 50 anni si è dimostrato un campione incredibile, accettando spesso anche di andare in tribuna".