Final Eight: l'Acqua & Sapone piega la Came e vola in semifinale

I nerazzurri vincono 2-1 battendo la Came Dosson in un quarto durissimo, ora la Feldi Eboli per la sfida di Coppa Italia in programma domani sera

Final Eight: l'Acqua & Sapone piega la Came Dosson e vola in semifinale. I nerazzurri vincono 2-1 battendo i veneti in un quarto durissimo. Ora è tempo di pensare alla sfida in programma domani sera (ore 20:45, diretta su Raisport) contro la Feldi Eboli. L’altra partita del tabellone di Coppa Italia è Pesaro-Lido di Ostia, in programma domani pomeriggio. Domenica 25 aprile, infine, si giocherà la finalissima.

Tabellino

ACQUA & SAPONE UNIGROSS – CAME DOSSON 2-1 (p.t. 1-0)

ACQUA & SAPONE UNIGROSS: Ricordi, Fusari, Murilo, Calderolli, Lukaian; Fior, Marrazzo, Coco Wellington, Gui, Rafinha, Dudu, Zappacosta, Trentin, Cornacchia. All. Scarpitti.

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Vieira, Grippi, Schiochet; Ditano, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juanfran, Bertoni, Ronzani, Espindola. All. Rocha.

ARBITRI: Davì di Bologna e Falcone di Foggia, Cursi di Jesi, crono Filannino di Jesi.

RETI: nel p.t. 18’30’’ Coco Wellington (A); nel s.t. 11’42’’ Azzoni (C), 18’20’’ Lukaian (A).

NOTE: ammoniti Trentin (A), Murilo (A), Belsito (C).