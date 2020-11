Acqua & Sapone di scena a Eboli, Misael a caccia di goal e conferme [FOTO]

Acqua & Sapone di scena stasera a Eboli, con Misael a caccia di goal e conferme. La partita, valida per la sesta giornata di andata del campionato di serie A, è in programma alle 20 contro la Feldi. Il mancino paulista, 25 anni, sarà ancora nei quattordici di Scarpitti perché Lukaian mancherà per squalifica e, dopo il debutto da top player contro l’Aniene, è ora atteso per la conferma:

“Sto lavorando fortissimo perché so fin dall’inizio della stagione che in questa squadra bisogna spingere tanto per avere un’opportunità. Quand’ero andato in tribuna, nelle prime partite, ho pensato che avrei dovuto prendere il lato positivo di un’esperienza che non avevo mai fatto prima in carriera. Il mister mi ha sempre detto di continuare a lavorare perché sarebbe arrivata l’opportunità, così è stato e ora devo guadagnarmi la conferma”.

A proposito della gara di Eboli, l’ex laterale di Imola, Lazio e Colormax non ha dubbi: “Sarà una partita dura, loro hanno pareggiato sabato scorso. Sono forti e hanno giocatori esperti. Una partita importante per noi in questo campionato”.

E ancora: “Segnare un gol a Eboli? Magari anche di più, anche una doppietta… Tutto pur di aiutare la squadra a fare risultato, solo quello m’interessa”. Arbitri saranno Menichini di Ercolano e Sgueglia di Civitavecchia, crono Marino di Agropoli. Chi vincerà si piazzerà momentaneamente in vetta.