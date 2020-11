L’Acqua & Sapone in marcia verso Dosson: operazione primato in classifica. La partita, valida per la 4a giornata, contro la Came verrà recuperata domani sera alle ore 20.30. Diretta streaming sul sito Internet Pmgsportfutsal.it, arbitrano Beggio di Padova e Ronca di Rovigo, crono Tasca di Treviso. Coach Scarpitti parla così alla vigilia della gara:

“La Came è una squadra in salute, tatticamente preparata e compatta, che lavora insieme da tanti anni con lo stesso allenatore, che è uno dei più bravi di questo campionato. Nonostante l’assenza del loro pubblico, fanno sentire il fattore campo. A Dosson è sempre dura per tutti, il campo ha dimensioni leggermente ridotte e le loro grandi qualità nella pressione potrebbero metterci in difficoltà. Siamo pronti a misurarci contro un altro avversario di livello”.

E ancora: “Nello svantaggio di non aver giocato lo scoro weekend, perché alla lunga cominciamo ad avere troppe partite da recuperare, c’è il vantaggio di aver potuto recuperare le tante energie spese nella gara di una settimana fa a Eboli. Spero che sia così”. Sabato 28 novembre i nerazzurri saranno ancora in trasferta, per l’8a giornata, al Palatolive di Roma contro la Todis Lido di Ostia. Fischio d'inizio alle ore 18.