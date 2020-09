L'Acqua&Sapone vince 5-2 nel primo test stagionale contro un super Cobà. Buona la prima per i nerazzurri: Scarpitti comincia battendo fuori casa uno dei più ambiziosi e completi roster della prossima A2. Si tornava sul parquet dopo quasi sette mesi, e per l'Unigross è stata una dolce ripartenza. I goal per gli abruzzesi sono stati siglati da Fusari, Gui (doppietta) e Misael (doppietta).

Martedì prossimo ci sarà il derby al Palarigopiano contro la Colormax Pescara senza i Nazionali italiani: un'altra occasione per oliare gli ingranaggi in vista del debutto del 9 ottobre a Salsomaggiore contro la Sandro Abate.

Il tabellino

Acqua&Sapone Unigross: Mammarella, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Rafinha, Dudu, Fusari, Misael, Patricelli, Marrazzo, Fior. All. Scarpitti.

Futsal Cobà: Fiuza, Mateus, Vega, Sviercovski, Javi Roni, Bernardez, Bagalini, Guga, Fioretti, Sgolastra, Hector, Juninho, Cianni. All. Campifioriti.

Marcatori A&S: 4’ pt Fusari, 2’ st Gui, 7’ e 9’ Misael, 14’ Gui.