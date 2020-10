Acqua&Sapone, prima da ex per Fusari: “Che bello rivedere tanti amici ma voglio i 3 punti”

Acqua&Sapone, prima da ex per Fusari. Il giocatore, infatti, sarà domani sera (23 ottobre) a Matera contro il Cmb. L’anno scorso era con Fausto Scarpitti in Basilicata, poi ha seguito il coach in Abruzzo. Per la prima volta torna da avversario, ecco le sue parole:

“Sono molto contento di tornare lì perché sono stato benissimo con la società, con i ragazzi, con i tifosi e tutto l’ambiente. L’accoglienza? Spero che sia positiva, mi hanno scritto tante persone. Sono sicuro di aver lasciato un buon ricordo come giocatore, ma soprattutto come persona. Sarò felice di rivedere qualche amico. Ma vado a Matera con la squadra per vincere…”.

La squadra ora allenata da Nitti (un passato nelle giovanili nerazzurre) e capitanata dall’ex Cesaroni (c’è anche Rocha) ha cambiato tanto, ma il dna è rimasto intatto: già 4 punti nelle prime 2 giornate. “Siamo andati via in tanti, è vero, ma loro sono stati bravi a ricostruire il roster. È una squadra che corre tanto, che lotta, volenterosa e senza paura”.

L’Acqua&Sapone l’anno scorso ha subito 7 gol contro il Cmb, trovando il pareggio sulla sirena con un tacco di Calderolli. Fusari ricorda bene quella serata: “Io ero in tribuna perché infortunato quel giorno. L’ho vista da fuori e ho visto molto bene il tutto – racconta – Quest’anno dovremo andare lì per partire forte e con tanta concentrazione. Sarebbe dura rimontare se andassimo in svantaggio. Dobbiamo entrare bene in campo, come a Salsomaggiore. Concentratissimi in difesa, prima di tutto. E il resto verrà da sé”.