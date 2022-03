Cinquina in trasferta Futsal Pescara Femminile

Pescara e Granzette di nuovo opposte, ma questa volta è la formazione di Dudù Morgado a fare bottino pieno in Veneto sulle ragazze allenate da Marzuoli grazie ad un 5-2 che permette di mantenere la piazza d'onore. Prossimo turno anticipato a venerdì 11 in casa contro il Bisceglie.

CRONACA

Dopo 5' di studio, è la formazione biancazzurra a sbloccare il punteggio con Xhaxho che conclude col mancino sugli sviluppi di un calcio di punizione deviato dalla barriera. Il Granzette risponde con Gasparini ma il palo dice no, ne approfitta allora il Pescara che colpisce ancora con Boutimah e va a riposo sul 2-0. Bene anche la ripresa, ma è dalla metà in poi che arrivano altri due gol - in 36" - a cavallo dell'11°, sull'asse spagnolo Ortega-Soldevilla. Arriva puntale come un orologio il gol dell'ex con Troiano, mentre nei 5' restanti è Dayane (altra ex del match) a rispondere a Belli per il definitivo 5-2 in trasferta.

Il tabellino

GRANZETTE: Grandi, Iturriaga, Andreasi, Pereira, Dayane, Costa, Ardondi, Gasparini, Troiano, Ricottini, Gava. All. Marzuoli

FUTSAL PESCARA FEMMINILE: Sestari, Coppari, Guidotti, Xhaxho, Rozo, Soldevilla, D'Incecco, Belli, Ortega, Boutimah, Esposito. All. Morgado

MARCATRICI: 5'45'' p.t. Xhaxho (P), 6'45'' Boutimah (P), 11'06'' s.t. Ortega (P), 11'40'' Soldevilla (P), 14'32'' Troiano (G), 15'32'' Belli (P), 18'50'' Dayane (G)

AMMONITE: Soldevilla (P), Gasparini (G), Xhaxho (P)

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Fabiano Maragno (Bologna) CRONO: Alessandro Cannizzaro (Ravenna)