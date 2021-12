Le campionesse d'Italia del Futsal Pescara sfidano il Benfica: dove vederla in streaming

Cronaca

Morgado parte con Sestari, D’Incecco, Ortega, Amparo, Boutimah. Risponde il Tesla con Sagaydachna, Stepanenko, Burlachenko, Kovalenko, Dychko. Sin dai primi secondi – con il tentativo al volo di Boutimah dopo 14″ – quello biancazzurro è un predominio schiacciante che però non porta gol fino al 13°, minuto in cui Amparo serve a D’Incecco un cioccolatino da spingere in rete sulla linea di porta. Al 16° doppio palo prima con Rozo e poi con Belli, anche loro poco fortunate così come Ortega lo era stata al 2°. Ancora Ortega, D’Incecco e Boutimah di testa provano ad incrementare il bottino, ma si va a riposo sul vantaggio minimo. Secondo tempo che ricalca la prima parte, con le biancazzurre in pressione e le ucraine in difficoltà, ma alla prima occasione nitida, Stepanenko mette dentro il gol del pari con un tiro all’incrocio. Da lì in poi ancora tanto Pescara, ma poca concretezza pagata al 17′ col sorpasso di Ruban dal limite dell’area. Morgado trova subito l’antidoto con il portiere di movimento che porta all’immediato pari di Boutimah su assist di Belli e poi ancora al gol del definitivo 3-2 ancora con Boutimah, brava ad infilarla nel sacco da posizione defilata.