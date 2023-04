Il Centrostorico Montesilvano torna in serie A2 Femminile

Con 70 punti ha chiuso al primo posto nel campionato regionale di Serie C di futsal e, battendo nello scontro diretto dell'ultima giornata il Colonella, ha staccato il pass per il ritorno in serie A2 Femminile. Festa grande in casa del Centrostorico Montesilvano: al Palaroma tanta gioia ma anche lacrime, per ricordare la figura del presidente Di Tommaso, scomparso nel 2020 a causa del Covid, oggi onorata nel migliore dei modi dal figlio, al timone della società, e da un gruppo di giocatrici ancora legatissime al suo ricordo. Tra commozione e soddisfazione, il Centrostorico torna quindi a calcare i parquet del futsal italiano e prova a chiudere la stagione con uno storico tris di successi: dopo aver vinto già la Coppa Italia regionale, ora ha trionfato in campionato e si prepara a vivere un altro sogno: la Final Four di Coppa Italia nazionale di C femminile. Nella manifestazione il Centrostorico Montesilvano Femminile proverà a portare a casa il titolo, vinto l'ultima volta in Abruzzo dal Francavilla (l'anno scorso ci provò anche la ES Chieti). Si giocherà il 29 e il 30 aprile prossimi a Prato. Le semifinali: Centrostorico-Littorana e Meta Catania-Academy Torino.

"Siamo felicissimi di questo risultato, dedico la promozione in A2 a mio papà, che sicuramente da lassù starà esultando per le sue ragazze. E' stata una giornata davvero densa di emozioni", le parole di Simone Di Loreto, presidente del Centrostorico.