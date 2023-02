Futsal, inizia l'avventura del Centrostorico nelle fasi nazionali di Coppa Italia

Inizia domani a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino, il cammino nella fase nazionale di Coppa Italia di serie C femminile per le ragazze del Centrostorico Montesilvano allenate da Emiliano Cardarelli, vincitrici della fase regionale del trofeo lo scorso gennaio. Avversarie nella gara di andata del primo turno saranno le marchigiane del Pian Di Rose, squadra capolista del girone marchigiano di C femminile: fischio d'inizio alle ore 20:30 al palazzetto dello sport di Sant'Ippolito.

Un appuntamento importante per il Centrostorico, che è approdato alla fase nazionale eliminando Nepezzano nei quarti (14-0) e la Fortidudo Colonnella (3-0) in semifinale, prima di battere nella finalissima del Palaroma, per 1-0 (gol di Di Vincenzo nei minuti finali) la rivale La Fenice Avezzano.

Il quintetto gialloblu del presidente Di Loreto, guidato dall'esperienza di mister Cardarelli e capitan Colatriani, è pronto a dare battaglia anche fuori dai confini regionali per centrare una nuova promozione in Serie A2 nazionale. La sfida di ritorno contro le marchigiane è in programma al Palaroma mercoledì 1 marzo.