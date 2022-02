La Cantera Adriatica Pescara sempre più ambiziosa: ecco Giorgia Vianale

Lanciata verso la vittoria del campionato di Eccellenza Femminile, e ora di nuovo in corsa anche per la promozione in A2 di futsal, la Cantera Adriatica Pescara si muove nella finestra extra di mercato di febbraio per rinforzare l'organico a disposizione dell'allenatrice Alessandra Gabrielli.

Arriva alla corte del presidente Massimo Giannetti Giorgia Vianale, giocatrice del 2001, pescarese doc, fino a pochi mesi fa tesserata con il Florida Pescara in serie A. La Vianale era passata, a dicembre, al Centrostorico Montesilvano, ma per motivi personali ha deciso di cambiare casacca, tornando nella sua città e vestendo di nuovo il biancazzurro che le ha portato bene in carriera finora. Una Coppa Italia e una finale scudetto Under 19 l'anno scorso con il Florida, ora l'obiettivo di vincere con la Cantera.

La giocatrice biancazzurra ha iniziato a muovere i primi passi sul parquet al Palaroma con le giovanili del Montesilvano Femminile, allenata dal tecnico Blasetti. Dopo una prima esperienza a Pescara, sempre seguendo il suo primo allenatore, si è trasferita al Lanciano Femminile, che dalla scorsa estate si è unito al Pescara Calcio a 5 in un’unica realtà per partecipare alla serie A Elite. La Vianale ha giocato una grande stagione con la Juniores del Delfino, guadagnando sul campo anche le prime apparizione nella massima serie, con il tecnico brasiliano Segundo. Proprio questo passo le ha fatto conquistare anche la stima del ct dell’Italia Menichelli, che l’ha convocata a tutti i raduni della selezione Under 17 e poi Under 19.