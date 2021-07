Futsal Pescara 1997: grande successo per il camp per portieri di Stefano Mammarella

Oltre 50 portieri di futsal da tutta Italia (uno arriva addirittura da Bruxelles) saranno in Abruzzo fino a lunedì 26 luglio, e ancora nel prossimo fine settimana, per partecipare al Camp firmato da Stefano Mammarella, estremo difensore del Futsal Pescara 1997. La Goalkeeper Academy, organizzata in ogni dettaglio dal preparatore del numero uno più forte del mondo, Luca Di Eugenio, si svolgerà in due tranches per permettere ai tanti partecipanti di lavorare con cura insieme al loro idolo, ma anche a una squadra di tecnici e portieri di altissimo livello.

Tutti in campo nonostante il caldo per vivere un sogno e ricalcare, si spera, le gesta del grande Numero uno teatino. A qualcuno l’impresa è riuscita, basti ricordare l’esperienza del giovane veneto Alessandro Fior, 20 anni, tesserato dall’Acqua&Sapone dopo aver partecipato al Camp nell’estate del 2018: dopo aver esordito in serie A, l’anno prossimo giocherà in prestito nell’Hellas Verona. Allenamenti e prevenzione infortuni curati da Gonzalo Santangelo, fresco campione d’Italia con il Montesilvano Femminile (ora Futsal Pescara Femminile).

Lavoro tecnico e fisico tra i pali seguito, oltre che da Di Eugenio, da maestri del mestiere: Luca Chiavaroli, Arnaldo Costanzi e Davide Civitarese. Sul campo, a pranzo e cena e in albergo, grandi firme del futsal italiano (Mammarella, ma anche Pietrangelo, Mambella, Cornacchia e Mazzocchetti) saranno compagni di squadra, come se fossero in ritiro tutti assieme, dei giovani portieri partecipanti al Camp. Organizzazione curatissima, da “serie A”, anche grazie ai dettagli logistici e organizzativi curati dai responsabili Giampiero Sessa e Stefano Iachini. Kit di lavoro e da riposo firmati dalla Joma e, per tutti i partecipanti, in omaggio anche una copia dell’autobiografia di Stefano Mammarella “Il portiere più forte del mondo”, edito da Tipografia Hatria.