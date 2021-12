Lo sport pescarese perde un pezzo: il Florida si ritira dalla A2 di futsal

Una Coppa Italia alzata al cielo solo nove mesi fa. Uno scudetto sfiorato. Un progetto che puntava alla massima serie. Tutto sfumato nelle poche righe di un comunicato ufficiale apparso ieri sul sito della Divisione Calcio a Cinque: il Florida Pescara finisce qui. La società pescarese di futsal femminile e maschile (una formazione in C2) abbassa la saracinesca e chiude i battenti a poche settimane dall'inizio della stagione.

"Con riferimento alla rinuncia alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile - Girone C e al Campionato Nazionale Under 19 Femminile, della società A.S.D. FLORIDA pervenuta via pec in data odierna, si dispone: 913.729 A.S.D. FLORIDA visto l’art 110 delle NOIF, lo svincolo a favore delle calciatrici per essa tesserate. Il presente provvedimento si invia al Giudice Sportivo per gli adempimenti di competenza, e sarà sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo della Divisione a Calcio a 5", le poche righe del comunicato ufficiale pubblicato ieri.

Una grave perdita per lo sport cittadino: la società del presidente Fabio Diodato aveva puntato sui giovani calciatrici e sembrava avere una visione strategica anche per le prossime stagioni. Problemi insormontabili nelle ultime settimane hanno costretto la società a fermarsi. Il ritiro della prima squadra porta, in automatico, all'esclusione della formazione Under 19 dal campionato di competenza. L'Under 19 era il fiore all'occhiello: vincitrice della Coppa Italia 2021, pronta a giocare per la Supercoppa italiana il prossimo 22 dicembre a Falconara e già qualificata alle Final Eight 2022. Ora quel gruppo di giovani atlete locali, tutte molto promettenti, non c'è più.

In A2 girone C, torneo appena iniziato, la gara contro il Florida si commuterà in un turno di riposo per la società sfidante, idem nel campionato Under 19. Per la Coppa Italia U19, Falconara accede alla Final Eight al posto delle pescaresi. In Supercoppa sarà l’Accademia Calcio Bergamo a prendere il posto del Florida e sfidare la FB5 Team Rome.