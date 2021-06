Impresa del Montesilvano Calcio a 5 femminile che conquista il titolo di Campione d'Italia [FOTO]

Dopo essere andate sotto di due reti, le ragazze del Montesilvano hanno ribaltato il risultato vincendo per 3-2 contro il Falconara

Il Montesilvano Calcio a 5 femminile è Campione d'Italia. Ieri sera 19 giugno, infatti, le ragazze abruzzesi hanno battuto per 3-2 il Falconara in gara 3 delle finals femminili. Una partita iniziata male per il Montesilvano, sotto di due reti che però ha saputo reagire arrivando a ribaltare il risultato.

Grande gioia per il club che ha festeggiato annunciando la vittoria sulla pagina Facebook ufficiale e dedicando un pensiero all'allenatore, Gonzalo Santangelo che nelle ore precedenti la finale ha perso il padre:

"Ha trattenuto le lacrime e ha nascosto il suo immenso dolore fino al triplice fischio. Ha messo al primo posto la serenità delle sue ragazze che l'hanno ripagato con un titolo. Il nostro più grande abbraccio va oggi a mister Gonzalo Santangelo che nelle ore precedenti alla finale ha perso il suo papà, ma ha scelto di non dire nulla e ha lottato come un leone dalla sua panchina. Questo è lo scudetto del coraggio e Gonzalo ne è il simbolo.

Abbracciamo tutta la famiglia colpita dalla grave perdita e stringiamo fortissimo il nostro mister, sicuri che lassù papà Santangelo sia orgogliosissimo di suo figlio."