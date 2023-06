Il pescarese Biancofiore convocato dalla Nazionale Under 19 di Futsal

Il pescarese Christian Biancofiore, portiere dell'Under 19 del Futsal Pescara, vola in Nazionale. Il giovane talento biancazzurro è stato convocato dall'Italia Under 19 dopo la Futsal Future Cup, evento promosso dalla Divisione Calcio a 5 in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e il Club Italia. Nella lista diramata dal ct Bellarte le convocazioni per l’Under 19 “B”, il secondo gruppo di lavoro degli Azzurrini che raggiungerà la cittadina di Porec, in Croazia per affrontare due amichevoli: la prima domani, martedì 20, alle ore 16 contro la rappresentativa istriana, la seconda mercoledì, alle 19, contro una squadra giovanile del Portogallo.

Sempre a Porec sarà invece presente l’Under 19, impegnata nella Futsal Week, torneo disputato in questi giorni e concluso al secondo posto, dalla Nazionale femminile. Ad attendere gli Azzurrini, che raggiungeranno Porec nelle prossime ore, il girone con i campioni europei della Spagna, la Repubblica Ceca – già affrontata nel Main Round dell’Europeo vinto proprio da Schettino e compagni – e i padroni di casa della Croazia.

Una bella soddisfazione per il Futsal Pescara, mister Luca Di Eugenio e per la sua Under 19, che nel prossimo fine settimana si giocherà lo scudetto di categoria ad Anzio nella Final Four.