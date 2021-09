Amparo sull'ottovolante del Futsal Pescara Femminile: "Qui valori irrinunciabili"

Dalla Spagna con furore per dire ancora una volta sì al Pescara Futsal Femminile. Amparo Jimenez Lopez scrive nero su bianco il suo nome nel roster della squadra che ha scelto per l'ottavo anno consecutivo. È arrivata in Italia da big, è diventata leggenda in biancazzurro. Portando in alto non solo la sua squadra, ma anche la sua Nazionale, vincitrice dell'unico Europeo femminile disputato fino ad ora. Ampi, 4 lettere che dicono tutto: fedeltà, appartenenza, sacrificio. Ma cosa vuol dire per lei il Pescara?