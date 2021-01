Acqua & Sapone alla sosta con fiducia, Scarpitti soddisfatto: “Il progetto cresce”

Il tecnico nerazzurro parla dopo l’ultimo allenamento della settimana: “Purtroppo avere cinque giocatori, un terzo della rosa in Nazionale, non è il massimo. Loro non potranno staccare rispetto ai compagni”

L'Acqua & Sapone arriva alla sosta di campionato con fiducia, e Scarpitti si dice soddisfatto perché “il progetto cresce”. Il tecnico nerazzurro parla dopo l’ultimo allenamento della settimana:

“Purtroppo avere cinque giocatori, un terzo della rosa in Nazionale, non è il massimo. Loro non potranno staccare rispetto ai compagni. La pausa resta preziosa per ricaricare le batterie, lavorare su dettagli e dare spazio e attenzione ai ragazzi che hanno lavorato meno o chi, come Trentin, essendo arrivato da poco ha bisogno di tanto tempo sul campo per adattarsi più rapidamente al nostro campionato”.

Il Pesaro, pur se con una partita in più, si è rifatto sotto: ora è a solo un punto di ritardo dall’Acqua & Sapone a 9 turni dalla fine della regular season. “È normale che accada questo durante la stagione: loro sono partiti con l’handicap, noi abbiamo rallentato adesso. All’epoca dissi chiaramente che il Pesaro fosse ridimensionato per aver sbagliato un paio di partite, così come noi non siamo ridimensionati da questi ultimi risultati. In questo campionato equilibratissimo ci sono almeno 8, 9 squadre che possono batterti”.

Si tornerà in campo sabato 6 febbraio, a Mantova, e i cinque Nazionali avranno solo due allenamenti prima di riprendere con il campionato. “Il rientro dalle Nazionali non è mai un momento facile. I ragazzi avranno impegni difficili a livello fisico e mentale fino a martedì prossimo. Sia i quattro italiani che Fetic dovranno anche smaltire i vari viaggi. Sarà complicato immaginare come rientreranno. Noi, però, dobbiamo guardare oltre e pensare solo alla partita di Mantova”.