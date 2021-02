L’Acqua & Sapone saluta mister Ricci, che lascia le formazioni under 17 e under 19

Il tecnico, come annunciato dalla società nerazzurra, da oggi non ricoprirà più l’incarico. Ricci è stato infatti liberato per poter accettare un’ambiziosa proposta ricevuta da un club importante in ambito nazionale

L’Acqua & Sapone saluta mister Antonio Ricci, che lascia le formazioni under 17 e under 19. Il tecnico, come annunciato dalla società nerazzurra, da oggi non ricoprirà più l’incarico. Ricci è stato infatti liberato per poter accettare un’ambiziosa proposta ricevuta da un club importante in ambito nazionale.

“A mister Ricci rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi, al netto delle pause imposte al settore giovanile dal problema-Covid, e per l’entusiasmo con cui, l’estate scorsa, aveva accettato l’incarico di lavorare per le nostre giovanili. Gli facciamo un grande in bocca al lupo per l’imminente avventura su una panchina prestigiosa”, ha dichiarato il direttore sportivo D’Egidio.