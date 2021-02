Acqua & Sapone, un nuovo portiere per Scarpitti: arriva l'esperto Cornacchia

All'Acqua & Sapone arriva un nuovo portiere: si tratta dell'esperto Luca Cornacchia, che sarà da subito a disposizione di coach Scarpitti. Classe 1986, teatino, è stato tesserato dai nerazzurri in attesa di conoscere l’esito del consulto medico al quale si sottoporrà l'estremo difensore Stefano Mammarella nelle prossime ore, quando verrà visitato dallo specialista Vincenzo Salini.

Ecco cosa ha detto Cornacchia dopo il primo allenamento al Palarigopiano: “L’ultima volta che ho giocato in A2? Forse dieci anni fa. Le sensazioni? Da subito molto piacevoli. Non nego che ci sia stata anche un po’ di sorpresa. Era un’emozione che volevo rivivere, ma da troppo tempo la nascondevo anche a me stesso. Prendere una decisione, quando la società mi ha contattato, è stato molto semplice. Sono onorato di far parte di questo gruppo e di questa realtà così importante: società, dirigenza, staff tecnico, squadra. Mi dispiace solo che tutto questo sia capitato in un momento un po’ particolare per Stefano, che oltre ad essere un grande uomo è anche un atleta unico. L’unica pecca di questo momento magico”.

Cresciuto nel Cus Chieti proprio con Mammarella, prima in A (ma non ha mai debuttato nella massima serie) e poi in A2, negli ultimi due anni Cornacchia è sceso nelle categorie regionali per una scelta di vita: “Sarà impossibile non far rimpiangere Stefano, che è inarrivabile – aggiunge – A me interessa aiutare il gruppo, poi qualche soddisfazione personale non mi dispiacerebbe”.