Acqua&Sapone: la nuova stagione parte con un "Media Day" in sede. Appuntamento martedì 1° settembre, alle ore 11, nella sede amministrativa di via XXII maggio 1944, a Marina di Città Sant’Angelo, per un incontro con la stampa, poi si comincerà a sudare al Palarigopiano di Pescara.

La serie A 2020/2021 partirà il 10 ottobre con l'Open Day della prima giornata a Salsomaggiore Terme, in Emilia Romagna, trasmessa interamente da Raisport. La squadra di Scarpitti debutterà contro la Sandro Abate Avellino. Scarpitti inizierà a lavorare con un gruppo di 17 atleti, che comprende i giovani Fior, Marrazzo e Patricelli.

Questi i convocati:

Portieri: 1 Stefano Mammarella, 12 Francesco Mambella, 16 Alessandro Fior

Centrali: 27 Rafael Rizzi “Rafinha”, 30 Eduardo Alano “Dudù”, 8 Murilo Ferreira (cap)

Laterali: 21 Alen Fetić, 20 Misael Gonçalves, 9 Fabricio Calderolli, 10 Coco Wellington, 7 Cristiano Fusari, 2 Francesco Patricelli

Pivot: 11 Guilherme Gaio “Gui”, 99 Lukaian Baptista, 94 Rodrigo Trentin, 19 Carlo La Bella, 6 Danilo Marrazzo

Questo, invece, il calendario delle amichevoli:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.