Acqua&Sapone, l'emozione di Murilo per il ritorno alla normalità dopo sei mesi. Il giocatore simbolo del club, 31 anni, nato a San Paolo ma con chiare origini italiane, è felice dopo i primi giorni di lavoro al Palarigopiano: “Bentornata normalità, bello rientrare al palazzetto”, ha dichiarato. Ecco le sue parole:

“Da marzo ad oggi senza poter lavorare, e praticare il nostro sport, è stato un incubo. I giorni non passavano mai. Ci siamo allenati, certo, ma all’aperto o in casa, senza toccare il pallone. Era un altro sport, non futsal. Abbiamo sofferto tutti, abbiamo anche avuto paura per colpa di questo maledetto virus. Ma ora piano piano torniamo alla normalità, prendendo tutte le precauzioni necessarie. Rientrare nello spogliatoio, qualche giorno fa, è stato emozionante. Siamo tutti felici e carichi, non vediamo l’ora di giocare le partite vere”.