L'Acqua&Sapone ospita il Meta Catania, c’è in ballo il primo posto

L'Acqua&Sapone ospita il Meta Catania, e c’è in ballo il primo posto. La squadra siciliana arriva questa sera al Palarigopiano: fischio d'inizio alle ore 20:45, diretta su Raisport. Mister Scarpitti si presenta con la rosa al completo, in attesa di completare il tesseramento di Trentin:

“Il Meta è una squadra in salute, che abbiamo studiato e che ha tanti elementi di valore nel roster. Con l’arrivo dei due centrali Sanz e Venancio ha trovato equilibrio in difesa e ora può mettere in difficoltà chiunque in questo campionato. Dobbiamo dare il massimo per centrare l’obiettivo, guardando sempre prima dentro di noi e cercando di lavorare per migliorare ancora e perfezionarci”.