Acqua & Sapone campione d’inverno: 7 goal al Meta Catania per chiudere il 2020

L'Acqua & Sapone è campione d’inverno: rifilati ben 7 goal al Meta Catania per chiudere alla grande il 2020. Ieri i nerazzurri hanno battuto i siciliani 7-3, terminando così il girone d’andata al primo posto solitario nonostante una gara ancora da recuperare (il 23 febbraio 2021 contro il Real San Giuseppe).

Un risultato decisamente positivo per i ragazzi di Scarpitti, che non hanno sbagliato praticamente nulla. Adesso i (meritati) festeggiamenti per il Capodanno e poi si tornerà di nuovo in pista.

ACQUA & SAPONE UNIGROSS – META CATANIA 7-3 (p.t. 4-3)

ACQUA & SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Marrazzo, Fusari, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Fior, Misael, Rafinha, Dudu, Lukaian. All. Scarpitti.

META CATANIA: Ricordi, Dovara, Sanz, Messina, Rossetti, Silvestri, Venancio, Suton, Baisel, Tomarchio, Josiko, Musumeci. All. Samperi.

ARBITRI: Minichini di Ercolano, Marangi di Brindisi, Di Battista di Avezzano. Crono: D’Ignazio di Avezzano.

MARCATORI: nel p.t. 1’49’’ e 2’44’’ Fusari (A), 3’32’’ Rossetti (MC), 5’55’’ Lukaian (A), 11’10’’ e 18’37’’ Venancio (MC), 18’15’’ Gui (A); nel s.t. 1’17’’ Rafinha (A), 1’37’’ e 19’30’’ Coco Wellington (A).

NOTE: espulsi Suton (MC) per doppia ammonizione; ammoniti Rafinha (A), Ricordi (MC), Suton (MC).