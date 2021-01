L'Acqua & Sapone attesa al test contro Matera

L'Acqua & Sapone è attesa al test contro Matera. Domani sera il tecnico nerazzurro Fausto Scarpitti riceverà al Palarigopiano la sua ex squadra. Fischio d'inizio alle ore 20, con diretta televisiva su Rete 8 Sport. Queste le dichiarazioni dell’allenatore:

“Sicuramente è una partita diversa dalle altre, per me, a livello personale. Il Cmb per me ha rappresentato molto umanamente e sportivamente. Non sarà come andare giù in Basilicata, l’emozione è alle spalle e sono concentrato su quello che sto facendo con l’Acqua & Sapone Unigross. L’amarcord l’abbiamo già fatto a Matera”.

La squadra scenderà in campo senza Mammarella, infortunato alla caviglia sinistra, e con uno tra Mambella e Fior tra i pali. Assente per squalifica l’ex Fusari, al suo posto ci sarà la prima apparizione stagionale per Zappacosta. In dubbio Calderolli, con Trentin e Rafinha che scalpitano dopo aver saltato la gara di sabato scorso a Roma.