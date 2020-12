L’Acqua & Sapone suona la nona: al Palarigopiano va ko un grande Mantova per la nona vittoria consecutiva dei ragazzi di Scarpitti. La partita, giocatasi ieri, è finita 4-1 per i nerazzurri. Un goal di un altro pianeta firmato Lukaian Baptista sblocca una gara molto equilibrata e tosta sul piano fisico, tecnico e tattico.

Venerdì 18 dicembre si torna subito in campo ancora al Palarigopiano, per l’11a giornata di andata, contro il Petrarca Padova. Altra tappa di avvicinamento fondamentale alla qualificazione diretta in Final Eight (spetterà solo alle prime due classificate al giro di boa) e alla partitissima di mercoledì 23 a Pesaro.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS – SAVIATESTA MANTOVA 4-1 (p.t. 1-0)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Marrazzo, Fusari, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Fior, La Bella, Misael, Fetic, Rafinha, Lukaian. All. Scarpitti.

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Danicic, Kuraja, Belloni, Bueno, Gaspar, Micheletto, Gumeniuk, Ganzetti, Petrov, Solosi, Carletti. All. Despotovic.

ARBITRI: Cursi di Jesi e Maragno di Bologna, crono Sallese di Vasto.

MARCATORI: nel p.t. 13’53’’ Lukaian (A); nel s.t. 5’47’’ Fetic (A), 14’28’’ Kuraja (M, aut.), 18’52’’ Kuraja (M), 19’46’’ Murilo (A).

NOTE: ammoniti Danicic (M), Micheletto (M), Belloni (M), Murilo (A), Ganzetti (M).