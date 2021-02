Coach Scarpitti suona la carica e mette in guarda i suoi in vista della sfida di domani sera al Palarigopiano: “Guai a sottovalutare questo avversario”. Arbitrano Borgo di Schio, Saggese di Rovereto, crono Candria di Teramo

L’Acqua & Sapone non vuole scivolare contro il Lido di Ostia. Coach Scarpitti suona la carica e mette in guarda i suoi in vista della sfida di domani sera al Palarigopiano: “Guai a sottovalutare questo avversario”, avverte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Lido sulla carta sembra più abbordabile delle altre, ma dobbiamo valutare un avversario che da inizio anno ha avuto un rendimento straordinario e ha raccolto tanti punti contro le formazioni dell’alta classifica. Oggi si è tirato fuori dalla lotta per non retrocedere e si è avvicinato alla zona play-off. Una squadra che sta facendo gioco, a tratti dando spettacolo, mettendo in mostra anche giocatori validi, sia italiani che oriundi”.

E aggiunge: "Queste sono le partite più pericolose, in cui una squadra di vertice ha solo da perdere: se vince ha fatto il suo dovere, altrimenti si parla di scivolone. Dovremo essere tutti bravi a non allentare minimamente la presa. L’Ostia non perdona gli errori, anzi ne sa approfittare benissimo. Ci vorrà la massima attenzione".

Arbitrano Borgo di Schio, Saggese di Rovereto, crono Candria di Teramo. Diretta tv su Rete 8 Sport a partire dalle ore 19:55. Recuperato al 100% il difensore azzurro Dudu, da valutare Trentin.