Acqua & Sapone e Joma ancora insieme: la partnership con il marchio spagnolo compie 10 anni. Il rapporto di collaborazione con lo sponsor è stato rinnovato per le prossime due stagioni sportive, 2020/2021 e 2021/2022. Murilo e compagni vestiranno, quindi, materiale tecnico dell’azienda di abbigliamento iberica, oltre alle nuove divise ufficiali da gara.

Queste le parole dell’amministratore delegato Tony Colatriano:

“Ringraziamo i responsabili di Joma Italia, Mauro Conti e Mirko Annibale, per la disponibilità e per aver reso possibile questo rinnovo della partnership, iniziata nella stagione 2010/2011 e diventata un fortunato connubio anche sportivo, con tanti successi ottenuti insieme. La speranza è di continuare ad essere il club di punta del futsal italiano per il marchio Joma e ottenere ancora tante soddisfazioni sul campo”.