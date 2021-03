L’Acqua & Sapone ritrova Lukaian: “Un incubo stare fuori, non dobbiamo più sbagliare”

Per il nerazzurro “è stato troppo difficile stare fuori: vedi cose che da dentro non si vedono e puoi solo parlare, senza poter aiutare la squadra. E a me non piace parlare, preferisco fare i fatti in campo”

L’Acqua & Sapone ritrova Lukaian. Un mese dopo il riposo forzato per smaltire un fastidioso acciacco, il 37enne brasiliano è pronto per tornare sul parquet. Nel frattempo fa il punto della situazione, guardando al finale di stagione: “È stato troppo difficile dover rimanere fuori, ho vissuto un incubo. Ma ora non dobbiamo più sbagliare”, dice.

Il nerazzurro spiega che dall'esterno “vedi cose che da dentro non si vedono e puoi solo parlare, senza poter aiutare la squadra. E a me non piace parlare, preferisco fare i fatti in campo. Avrei voluto essere con i miei compagni per dare il mio contributo nei momenti difficili. Infatti ho deciso di stare con la squadra anche durante le trasferte in queste settimane per fare il possibile. È il momento di stare tutti insieme e di farlo fino alla fine. Abbiamo bruciato undici punti e questo non va bene: dobbiamo ricompattarci e uscire insieme. Ci sono stati degli errori, troppi. Noi tutti lo sappiamo e da adesso in poi non possiamo regalare più nulla a nessuno”.

Adesso è tutto superato: “Ho fatto un periodo di lavoro per prevenire problemi, nei prossimi mesi, al ginocchio: ora sto bene, senza dolore e senza intoppi. Sono pronto per andare fino in fondo a questa stagione insieme ai miei compagni di squadra”.

Si ricomincia dal derby abruzzese di venerdì prossimo: la partita giusta per ritrovare subito la giusta fame di vittorie? “Pareggiare contro il Genova credo che per noi significhi aver toccato il fondo di questo periodo negativo. Ripartire dal derby? Che si giochi contro Pescara o contro Pesaro, l’atteggiamento dovrà essere lo stesso. E dovremo cambiarlo rispetto all’ultimo mese: stavamo sbagliando tanto già prima del mio stop. Io per primo. Ora ci siamo guardati negli occhi: saremo un’altra squadra, come atteggiamento, dalla prossima partita e fino alla fine”.