L’Acqua & Sapone scalda i muscoli e Aiello fa 13: “Pronti a tornare sul campo”

L’Acqua & Sapone scalda i muscoli e Paolo Aiello fa 13: “Pronti a tornare sul campo”. Il 1° settembre tornerà sul parquet e darà, infatti, il via alla sua 13a stagione da preparatore atletico dei nerazzurri. Tra pochi giorni si ricomincia a fare sul serio, e lui non vede l’ora di iniziare il pre campionato. Ecco che programma ha preparato:

“Credo che l’aspetto più importante sia ripartire con le giuste ambizioni e motivazioni. La società ha allestito un roster di tutto rispetto e lo staff si farà trovare pronto. Con il mister abbiamo trovato da subito la giusta condivisone metodologica: il programma è il risultato di questi feedback”.

6 settimane prima del campionato: sarà un lavoro basato fin da subito a trovare il ritmo partita? “La pre season sarà divisa in due blocchi, uno a carattere più generale e uno più specifico. Credo sia la scelta più logica considerando il lungo periodo di quasi inattività da parte dei nostri atleti”.

La squadra si sta già allenando individualmente in questi giorni. Che tipo di lavoro stanno facendo i ragazzi? Ha già dato indicazioni anche ai nuovi acquisti? “I ragazzi, nuovi e non, hanno già ripreso l’attività, chi in Italia chi nel suo Paese. Fondamentalmente sono tutti professionisti, il lavoro è quello classico di un periodo off season, anche se un po’ più lungo del solito. Serve per lavorare un po’ più su aspetti che poi, durante la stagione, lasciano il giusto spazio alla specificità della disciplina e per limitare gli effetti di un de-training”.

Cosa si aspetta dalla prossima serie A? “Sara una serie A interessante. Tanti cambiamenti dei roster, con il Pesaro che proverà a mantenere lo status di campione e con noi che, dal canto nostro, cercheremo di evitare che ciò accada. Ma ci sono anche altre ottime squadre e bravi tecnici”.