Acqua&Sapone, ottimo test contro il Futsal Pistoia: finisce 10-0

Un altro buon allenamento per la squadra nerazzurra, che alza i giri del motore in vista dell'esordio in campionato. Largo successo nella prima gara giocata in casa dopo 7 mesi di assenza. Murilo apre le porte al Palarigopiano, poi pokerissimo di Gui