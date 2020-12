Nell'Acqua & Sapone fa il suo esordio stagionale Patricelli, gioiello del 2002

Nell'Acqua & Sapone ha fatto il suo esordio stagionale Francesco Patricelli, gioiello nerazzurro del 2002. Coach Scarpitti, nell’ultimo turno di campionato ad Ostia, ha lanciato nella mischia anche questo giovane di soli 18 anni, che ha provato “una grande emozione” ritenendo tutto ciò “un premio al lavoro quotidiano che sto facendo con la squadra”:

“Sono molto contento di poter lavorare con il mister e con questo gruppo di campioni: tutti mi stanno trasmettendo la loro esperienza e sto imparando molto in ogni allenamento. So che siamo tanti e che non sarà facile, ma io farò di tutto per avere altre occasioni e magari realizzare un altro piccolo sogno…”.

Quale? “Segnare il mio primo gol in serie A. Ci provo, e a volte ci riesco, in allenamento. Chissà che in questa stagione non arrivi l’occasione”. Magari potrebbe esserla già la prossima sfida in calendario, martedì 8 dicembre alle ore 20 al Palarigopiano contro il Genova. Di sicuro “poter trovare spazio in un roster così importante è una bella gratificazione, ma anche uno stimolo a fare ancora meglio per meritare altre occasioni. Questo debutto è solo un punto di partenza”.