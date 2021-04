Acqua & Sapone, Trentin ha finito il rodaggio: “Sono al top”

In casa Acqua & Sapone, Trentin ha finito il rodaggio ed è pronto per tornare al top della condizione fisica. Il 26enne pivot di Foz da Iguacu, che presto avrà anche il passaporto italiano, ha scoperto da poco il futsal italiano: “Che campionato ho trovato? Dal Brasile ho sempre seguito la serie A, sapevo anche dalle mie conoscenze che qui il livello era alto. Ma giocandoci ha scoperto che è ancora più duro e competitivo di quanto pensassi…”. Un bello spot per il calcio a cinque nelle dichiarazioni di Trentin. Che ha faticato non poco per iniziare a lasciare il segno:

“Non è stato facile entrare a stagione già ampiamente iniziata. La difficoltà è stata soprattutto fisica, perché in Brasile il campionato era finito e sono arrivato qui poco allenato, dopo un periodo di sosta. Ho avuto bisogno di tempo per adeguarmi al livello fisico dei miei compagni e del campionato. Ma ora mi sento bene e sono pronto per il finale di stagione”.

Arrivato in Italia il 22 dicembre, dopo poco più di cento giorni è sorridente e convinto di dover ancora mostrare il meglio del suo repertorio nella serie A nostrana: “Sono molto contento di essere qui. Dopo tre mesi devo dire che mi sento davvero privilegiato a poter vestire questa maglia. Ho trovato un ambiente fantastico, sono stato accolto bene e mi sono subito sentito a mio agio nel gruppo”, le parole dell’alemao (il tedesco), come lo chiamano i compagni nello spogliatoio anche se lui è brasiliano. Quattro gol in regular season, con due partite ancora da giocare. Poi la Final Eight e i play-off. Obiettivo minimo è arrivare in doppia cifra? “Sì, è il minimo. Ma l’obiettivo principale resta quello di contribuire ai successi della squadra”.