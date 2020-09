Acqua&Sapone, Scarpitti dopo la prima settimana di preparazione: “Sto avendo buone risposte”

Acqua&Sapone, Scarpitti è soddisfatto dopo la prima settimana di preparazione: “Sto avendo buone risposte”. L'allenatore nerazzurro fa il punto della situazione mentre, oggi e domani, Murilo e compagni potranno godere di due giorni di riposo. Si tornerà a sudare al Palarigopiano lunedì 14 settembre. Ecco le parole del tecnico molisano:

"Gli aspetti più importanti di questa prima settimana sono legati alla disponibilità e all'impegno che ho visto in questa squadra. Per il resto non si possono ancora fare altre valutazioni. È una squadra composta da giocatori forti, e questo si è visto anche nel poco lavoro tecnico-tattico svolto finora. È un gruppo che ha una cultura del lavoro importante, questo aspetto sta emergendo dal lavoro fatto con me, ma anche e soprattutto con Luca Di Eugenio e con il preparatore Paolo Aiello. Io sono soddisfatto perché i carichi di lavoro sono stati assorbiti bene dalla squadra".

La nuova Acqua&Sapone metterà al bando gli individualismi: “Stiamo cercando di lavorare su questo – conferma Scarpitti – La collaborazione dev’essere tanta sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. I ragazzi in questo senso mi stanno dando risposte. E aggiungo una cosa molto positiva notata in questi otto giorni: gli esperti stanno aiutando i giovani, i più “anziani” stanno aiutando i nuovi a comprendere le dinamiche della nostra struttura”. Il primo test di stagione è in programma venerdì 18 settembre sul campo del Futsal Cobà alle ore 17.