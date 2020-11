Cinquina dell'Acqua & Sapone alla Cybertel Aniene, nerazzurri in testa alla classifica

Cinquina dell'Acqua & Sapone alla Cybertel Aniene, i nerazzurri sono in testa alla classifica. Finisce dunque in favore della squadra abruzzese il recupero della 2a gara di campionato, con tre vittorie su tre per i ragazzi di Scarpitti.

La partita si è giocata ieri sera al PalaRigopiano, e sicuramente il 5-1 rifilato in casa alla Cybertel Aniene conferma la fame di successi di questa formazione, che non sembra proprio intenzionata a volersi fermare.

Tabellino

ACQUA&SAPONE-CYBERTEL ANIENE 5-1 (pt 3-0)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Patricelli, Fusari, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Fior, La Bella, Misael, Fetić, Rafinha, Lukaian. All. Scarpitti.

CYBERTEL ANIENE: Micoli, Battistoni, Daniel, Schininà, Biscossi, Raubo, Javi Roni, Cabeça, Ducci, De Filippis, Faziani, Kullani, Genis. All. Micheli.

ARBITRI: Petrillo e Cannistrà di Catanzaro, crono Ariasi di Pescara

RETI: nel p.t 9’17 Murilo (A), 17’45’’ Gui (A), 19’22 Calderolli (A); nel s.t. 1’11’’ Lukaian (A), 3’11 Cabeca (CA), 14’15’’ Murilo (A)

NOTE: espulso Lukaian (A); ammoniti Calderolli (A), Lukaian (A), Raubo (CA), Fusari (A)