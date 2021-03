Acqua & Sapone pronta per il derby, parla Murilo: “Gara fondamentale, sarà una sfida tiratissima”

L'Acqua & Sapone è pronta per il derby con la Colormax Pescara che si giocherà stasera al Palarigopiano dalle ore 20. Arbitrano Di Guilmi e De Pasquale di Vasto, crono Parastesh di Ostia Lido. Diretta tv dalle ore 19:55 su Rete8Sport. A poche ore dal match ha parlato capitan Murilo:

“Dobbiamo stare bene, anche se abbiamo fatto tanti errori, dobbiamo riprenderci subito. All’andata avevamo tanti punti di vantaggio e magari sbagliare una partita poteva non significare nulla. Ora invece i punti pesano tantissimo, e noi sbagliando potremmo metterci nei guai. Lo stesso vale per loro che inseguono la salvezza. Partita fondamentale, sarà una sfida tiratissima”.

La Nazionale? "Giocare e vincere quelle partite fa bene, soprattutto perché ci hanno assicurato la partecipazione al prossimo Europeo - spiega Murilo - Per me è importante dare il massimo sempre, in tutte le competizioni, sia con il club che con l’Italia". I nerazzurri si ripresentano con un Lukaian in più. Mancherà Mammarella e sarà assente anche l’ex di turno, Misael, squalificato per una giornata.