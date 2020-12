L’Acqua & Sapone ospita la Cdm Futsal Genova, Scarpitti: "Non facciamo calcoli"

L’Acqua & Sapone ospita la Cdm Futsal Genova, e mister Scarpitti carica i suoi: "Non facciamo calcoli e pensiamo solo alla partita contro il Genova in cui vogliamo presentarci al meglio". Appuntamento domani alle ore 20, per la 9a giornata, al Palarigopiano. Diretta televisiva su Rete8 Sport a partire dalle ore 19.55, streaming su PmgSport Futsal. Arbitrano Falcone di Foggia, Lamanuzzi di Molfetta, crono Gerardi di Pescara.

“I ragazzi sono tutti disponibili, ad eccezione di Fetic e, probabilmente, di La Bella, che ha avuto un problema fisico ed è da valutare domani prima della gara. I Nazionali sono tornati in buone condizioni, hanno lavorato tanto, ma non è previsto alcun riposo programmato per nessuno di loro”.

Nel Genova ci saranno l’ex Pescara e Pesaro Caputo e qualche fresco ritocco di mercato: è arrivato Vega, mancherà Silon, che è sceso in A2. “Sarà un punto interrogativo per noi – prosegue Scarpitti – Questa è la tipica gara pericolosa perché è chiaro che sulla carta c’è una differenza importante tra quello che abbiamo fatto noi e quello che hanno fatto loro, ma l’esperienza della gara che hanno fatto a Pesaro può darci indicazioni su quello che sono capaci di fare e cosa ci aspetta”.

E ancora: "Proveranno a metterci in difficoltà, di contenere la nostra fase di possesso per cercare di colpirci con le ripartenze e grazie alle qualità dei loro singoli di esperienza, come Titon e l’ex Fabinho. Noi, però, siamo in un buon momento di forma e stiamo giocando un buon futsal. Al netto della condizione dei Nazionali mi aspetto una grossa prestazione da parte della squadra e non temo cali di tensione perché la nostra è una squadra matura e sa bene che questi tre punti in palio possono essere fondamentali per quelli che sono i nostri obiettivi", conclude Scarpitti.