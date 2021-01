In vista dell'attesa partita, che si giocherà questa sera con fischio d'inizio alle ore 20 per la quarta di ritorno, si scalda l’ex Cristiano Fusari, al rientro dopo un turno di squalifica. Ecco le parole del nerazzurro

Acqua & Sapone verso un big match: al Palarigopiano arriva la Came Dosson. In vista dell'attesa partita, che si giocherà questa sera con fischio d'inizio alle 20 per la quarta di ritorno, si scalda l’ex Cristiano Fusari, al rientro dopo un turno di squalifica. Ecco le parole del nerazzurro a poche ore dalla gara:

“Sono contento di tornare in campo, stare fuori non è mai bello. Cercherò di dare una mano alla nostra squadra contro la Came Dosson. Rivedrò tantissimi amici con cui sono stato benissimo, oltre che una bella società. Sono una squadra tosta, che negli anni si sta consolidando e sta crescendo di livello. Hanno un bravissimo mister e non è mai facile giocare contro di loro. Dovremo stare concentrati”.

Mammarella sarà ancora assente per la distorsione alla caviglia rimediata contro l’Aniene. Tra gli avversari, invece, si segnala il pescarese Pietrangelo, che difende i pali della Came. Arbitreranno Brischetto di Acireale e Micciulla di Roma 2, crono Marchetti. Diretta tv su Rete 8 Sport e streaming su PmgSport Futsal.