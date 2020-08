Acqua e Sapone, quattro giocatori vanno in prestito: ecco chi sono

Novità nelle file dell'Acqua e Sapone, con quattro giocatori che vanno in prestito in altre società. Si tratta di Columbaro, Marcone, Di Marcantonio e Cicconetti, destinati ad Antonio Padovani, Hatria Team e Sulmona Futsal.

Ecco tutti i dettagli dell'operazione. Il laterale Giulio Columbaro si accasa all'Antonio Padovani, formazione abruzzese neopromossa in serie B, con la formula del prestito.

Con la stessa formula passano all'Hatria Team, in serie C1, Luca Marcone e Francesco Di Marcantonio, rispettivamente pivot e portiere, che in questi anni hanno dato un contributo notevole nelle giovanili nerazzurre. Anche il laterale offensivo Livio Cicconetti ha trovato una nuova sistemazione: il Sulmona Futsal, che parte per lottare al vertice e salire in serie B.