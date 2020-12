Un altro esame per l'Acqua & Sapone: al Pala Rigopiano arriva il Syn-Bios Petrarca Padova. La super sfida verrà trasmessa in diretta su Raisport, oggi pomeriggio, dalle ore 19:15. Coach Scarpitti si affida al 34enne Fabricio Calderolli, uno dei più titolati del suo roster, con già 8 gol all’attivo e tanti assist preziosi. Queste le parole del laterale di Concordia:

“Il Petrarca Padova per me è un po’ una sorpresa. Sappiamo che ha un roster importante per competere su tutti i fronti, ma non mi aspettavo di trovarlo già al secondo posto a questo punto della stagione. Manca Rafinha, squalificato, e credo che per loro potrebbe essere una perdita importante, ma non troveremo certo un Padova meno agguerrito o pericoloso per l’assenza di un solo giocatore. Hanno un roster di prima fascia e dovremo stare attenti”.

Arbitrano Pezzuto di Lecce, Tariciotti di Ciampino, Malandra di Avezzano, crono Amicucci di Avezzano. Tra pochi giorni si giocherà anche il big match di Pesaro, un confronto che manca da quasi un anno e che potrebbe condizionare mentalmente i nerazzurri a poche ore dall’arrivo del Padova: “Adesso non pensiamo a Pesaro, la partita della prossima settimana non ci condiziona in nessun modo – chiude il discorso Calderolli – Dobbiamo guardare agli impegni di volta in volta. Ogni partita è una battaglia”.